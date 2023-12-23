إسبانيا تستعد للأسوأ.. انتشار جائحة جديدة شديدة الخطورة "وارد"

وقال التقرير إن "التطبيق الكامل لهذه الدروس من شأنه أن يؤدي إلى ما نسميه السيناريو المثالي لمواجهة وباء جديد، بهدف ضمان عدم حدوث نفس الشيء الذي حدث قبل 4 سنوات تقريبًا، عندما ضرب التوسع السريع لفيروس كورونا النظام الصحي"، مضيفًا أن "التحذيرات كانت واضحة، حيث إن إسبانيا، في 2020، لم تكن مستعدة بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى غياب الاحتياطيات المادية لمواجهة الجائحة؛ وضعف المعلومات، وأنظمة الإنذار المبكر".

وأوضحت الصحيفة أن "عدد الوفيات الناجمة عن الموجة الأولى من كوفيد-19 في إسبانيا شكلت واحدة من أكبر الزيادات في العالم، على الرغم من أن الوفيات تركزت بشكل رئيس في كبار السن، وأن التركيز المتزايد لسكان العالم في البيئات الحضرية، ونظرًا للتنقل الهائل للناس على هذا الكوكب، فإنه ليس من الممكن استبعاد وباء جديد سريع الانتشار في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أن صعوبة الحصول على علاجات ولقاحات عالمية فعالة للغاية ضد هذه الفيروسات على المدى القصير، تجعل الوقاية من الوباء التالي مسألة مُلحّة ومهمة".