روتين صباحي بسيط يدعم رحلة فقدان الوزن

فقدان الوزن هو مسار طويل يتطلب التزاماً يومياً، وتبدأ أهميته منذ لحظة الاستيقاظ. فقد يظن البعض أن التمارين المكثفة أو الحميات المؤقتة كافية، لكن الحقيقة أن تبني عادات بسيطة في الصباح يمكن أن يجعل عملية إنقاص الوزن أكثر استمرارية وفعالية على المدى البعيد.

من جانبه كشف ديلون سويني، مدرب اللياقة البدنية الذي يشارك غالبًا نصائح إنقاص الوزن على إنستغرام، خمسة أشياء يجب القيام بها بعد الاستيقاظ، حيث تبدأ عملية فقدان الدهون قبل الساعة 9 صباحًا مباشرة. وفيما يلي الأشياء الخمسة التي شاركها:

ترطيب الجسم بالملح والليمون

لتحسين عملية الهضم، يُساعد تناول مشروب جيد واقترح المدرب "كوبا واحدا من الماء مع ملح البحر والليمون والذي يساوي هضما أفضل، وطاقة، وحرق دهون أفضل منذ البداية".

وجبة إفطار غنية بالبروتين

أوصى مدرب اللياقة البدنية بتناول فطور غني بالبروتين، بكمية مثالية تتراوح بين 30 و40 غرامًا.

وأضاف: "يُشعرك بالشبع، ويُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويُنشط عملية الأيض. تخلص من الإفراط في تناول الطعام ليلًا".

كما أن الفطور الغني بالبروتين يُساعد على كبح الشهية طوال اليوم.

المشي الصباحي لمدة 45 دقيقة

بينما قد تُقضى الصباحات الباكرة في متابعة رسائل البريد الإلكتروني أو محاولة النهوض من السرير، فإن تحريك جسمك أولًا يُحدث فرقًا كبيرًا.

وبين المدرب أنه يُصفّي ذهنك، ويُحرق الدهون، ويُساعدك على اتخاذ خطواتك قبل أن تُصبح الحياة فوضوية.

تجنب التخطيط لوجباتك في 5 دقائق

قد تتأخر في الصباح، لكن لا تتناول كل شيء، فقد ينتهي بك الأمر بالإفراط في تناول الطعام أو اتخاذ خيارات غير صحية.

وقال مدرب اللياقة البدنية: "إن الارتجال يساوي الإفراط في تناول الطعام، والتخطيط يساوي النتائج. حدّد وجبتيك أو وجبتيك التاليتين قبل مغادرة المنزل".

أضف الألياف إلى وجبة الإفطار

وأخيرًا، من الطرق السهلة لجعل فطورك مُشبعًا وأكثر دعمًا لأهدافك في إنقاص الوزن، هو تناول أطعمة غنية بالألياف.

وأوصى مدرب اللياقة البدنية بأن الألياف تُوفر طاقة ثابتة تُبقيك نشيطًا طوال اليوم، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالجوع.

وأشار إلى أن "التوت وبذور الشيا والشوفان تُبقيك شبعًا لفترة أطول وتُساعد على تنظيم عملية الهضم، مما يُمكّن جسمك من حرق الدهون".