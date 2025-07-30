عادات يومية ترفع مستويات الكورتيزول.. لا تتجاهلها

يُعد هرمون الكورتيزول جزءًا أساسيًّا من نظام الاستجابة للضغط في الجسم، إذ يساعد على التأقلم مع التوتر. لكن استمرار ارتفاعه لفترات طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل: التعب، والقلق، واضطرابات النوم، وزيادة الوزن.

والغريب أن بعض السلوكيات اليومية البسيطة، التي قد تبدو غير ضارة، يمكن أن ترفع مستويات الكورتيزول دون أن يشعر الشخص بذلك.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس عادات شائعة قد تسهم في ارتفاع الكورتيزول:

تخطي وجبة الإفطار أو بدء اليوم بالسكر

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تجاهل الإفطار أو تناول أطعمة محلاة صباحًا يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر وزيادة التوتر. ينصح بتناول إفطار غني بالبروتين مثل البيض أو الشوفان.

الإفراط في الكافيين

شرب كميات كبيرة من القهوة يرهق الجسم ويرفع الكورتيزول. يُفضل الاكتفاء بكوب أو اثنين يوميًا وتجنب الكافيين بعد الظهر.

اضطرابات النوم

النوم غير المنتظم واستخدام الأجهزة قبل النوم يؤديان إلى خلل في الساعة البيولوجية وزيادة الكورتيزول ليلاً. يُنصح بالنوم في أوقات ثابتة وتهيئة بيئة هادئة.

الإفراط في التمارين دون راحة

التمارين المكثفة المتكررة دون فترات راحة قد ترفع الكورتيزول بدلاً من خفضه. التوازن مطلوب بين النشاط والراحة.

الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية

الانشغال المستمر بالهاتف يعرض الدماغ لتحفيز دائم؛ ما يزيد التوتر. من الأفضل تحديد أوقات للابتعاد عن الشاشة.

يمكن أن يساعد هذا التعديل البسيط في روتينك اليومي على تقليل الكورتيزول، وتحقيق توازن أفضل بين الجسم والعقل.