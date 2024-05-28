5 علامات قد تدل على الإصابة بالسرطان

يصاب واحد من بين كل شخصين بأحد أشكال السرطان خلال حياته، وغالبًا ما تكون الأعراض المبكرة صعبة الاكتشاف.

ويقول الأطباء إن خلايا السرطان تنمو فيه دون سيطرة؛ ما يؤدي إلى تدمير الأنسجة السليمة، ويمكن أن يبدأ في جزء واحد من الجسم وتنتشر لاحقًا إلى أجزاء أخرى.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، هناك 5 أعراض يمكن أن تكون مؤشرات أولية لمرض السرطان، والتي يجب مراجعة الطبيب في حال ظهور أي منها:

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن دون سبب واضح قد يكون إشارة على الإصابة السرطان. وإذا لاحظت تغيرًا غير مبرر في وزنك، ينبغي مناقشة الحالة مع طبيبك وإجراء الفحوصات اللازمة.

التعب الشديد

التعب الذي لا يتحسن مع الراحة قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان، حيث يستخدم المرض العناصر الغذائية في الجسم للنمو والتقدم، ما يؤثر على الطاقة العامة.