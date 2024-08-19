تؤثر اضطرابات الصحة العقلية على حوالي 14% من كبار السن حول العالم، ولا يتلقى واحد من بين كل ثلاثة منهم العلاج؛ بسبب الخجل أو الخوف من تقبل عملية الشيخوخة.

ومع تقدم أحبائك في السن، من الطبيعي حدوث بعض التغييرات العقلية والجسدية. فعلى سبيل المثال، النسيان العرضي أمر طبيعي. ومع ذلك، فإن التعب غير المبرر وفقدان الذاكرة المستمر والقلق الشديد والاكتئاب طويل الأمد هي علامات خطيرة محتملة لمشاكل الصحة العقلية التي يجب عليك الانتباه إليها.

وعرض خبراء لموقع A place for mom عددا من العلامات التحذيرية التي قد تظهر على والدك أو والدتك عند تقدمهما في العمر، قد تدل على إصابتهما بمشاكل الصحة العقلية:

علامات تحذيرية عاطفية أو عقلية

من المهم مراقبة أحبائك المسنين عن كثب في أثناء زيارتهم لتحديد العلامات التي تشير إلى حاجتهم إلى المساعدة.

وقد تشير العلامات التالية إلى وجود مشكلة في الصحة العقلية لديهم، خاصة إذا كانت هذه المشكلات تؤثر على جودة الحياة:

الارتباك أو صعوبة التركيز

مزاج مكتئب يستمر لأكثر من أسبوعين

الشعور بالذنب أو العجز

أفكار الانتحار أو إيذاء النفس

فقدان الذاكرة، خاصة مشاكل الذاكرة الحديثة أو قصيرة المدى

الانسحاب الاجتماعي أو فقدان الاهتمام بالهوايات

صعوبة التعامل مع الأمور المالية أو التعامل مع الأرقام

علامات التحذير الجسدية

يمكن أن تشير العلامات الجسدية التالية أيضًا إلى وجود مشكلة في الصحة العقلية لدى أحد أحبائك:

المظهر غير المرتب وقلة النظافة

تغيرات أو تقلبات في الوزن والشهية

صعوبة الحفاظ على ترتيب المنزل أو الفناء

مشاكل جسدية غير منتظمة أو غير طبيعية، مثل الآلام والإمساك وما إلى ذلك.

التعب غير المبرر، أو فقدان الطاقة، أو تغير دورات النوم

هل تتفاقم مشاكل الصحة العقلية مع تقدم العمر؟

يقول الخبراء إن مشاكل الصحة العقلية قد تتفاقم مع التقدم في العمر، إذ تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب غير المعالج والاضطراب ثنائي القطب لدى الرجال والنساء في منتصف العمر يمكن أن يتطور إلى الخرف في سن الشيخوخة. ومع ذلك، فإن تدهور الصحة العقلية ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.