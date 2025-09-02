تغيّر صادم في خريطة السعادة.. الشباب أكثر تعاسة من كبار السن

لعدة سنوات، رسمت الدراسات العالمية حول السعادة مسارا يشبه حرف U، حيث تبدأ السعادة مرتفعة في سن الشباب، ثم تنخفض تدريجيا لتبلغ أدنى مستوياتها في منتصف العمر، قبل أن تعاود الارتفاع لاحقا.

وقد عكست دراسات التعاسة هذا الاتجاه، حيث كانت تبلغ ذروتها في منتصف العمر ثم تتراجع.

لكنّ بحثا جديدا، يستند إلى بيانات من 44 دولة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يكشف تحولا لافتا في هذا النمط: فقد أصبحت ذروة التعاسة اليوم تقع في سنوات الشباب، ثم تنخفض مع التقدم في السن.

هذا التغير لا يعود إلى تحسن ملحوظ في سعادة من هم في منتصف العمر أو كبار السن، بل إلى تدهور واضح في الصحة النفسية لدى فئة الشباب.

وتشير البيانات المفصلة من الولايات المتحدة إلى تحول واضح في أنماط الصحة النفسية.

و بالاعتماد على استطلاعات رأي سنوية لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 1993 و2024، تم قياس نسب اليأس — المُعرّف بالأشخاص الذين صرّحوا بأن صحتهم النفسية كانت "غير جيدة" يوميا طوال آخر 30 يوما.

في بداية الفترة، كانت مستويات اليأس أعلى بشكل ملحوظ بين كبار السن (45-70 عاما) ومتوسطي العمر (25-44 عامًا) مقارنة بالشباب (18-24 عاما). لكن الاتجاه انقلب بشكل لافت في السنوات الأخيرة، حيث سجّلت فئة الشباب أكبر ارتفاع.

فقد ارتفعت نسبة الذكور الشباب الذين يعانون من اليأس من 2.5% في 1993 إلى 6.6% في 2024. أما بين الشابات، فقفزت النسبة من 3.2% إلى 9.3%؛ ما يسلط الضوء على تدهور حاد في الصحة النفسية بين الجيل الأصغر.

شهدت فئة متوسطي العمر أيضا زيادة ملحوظة في مستويات اليأس، وإن كانت أبطأ مقارنة بالشباب؛ إذ ارتفعت النسبة من 4.2% إلى 8.5% بين النساء، ومن 3.1% إلى 6.9% بين الرجال. في المقابل، بقيت معدلات اليأس بين كبار السن مستقرة نسبيا، مع زيادات طفيفة فقط لدى الجنسين.

بحلول عامي 2023 و2024، تغيّر توزيع مستويات اليأس بين النساء حسب الفئة العمرية؛ إذ أصبحت الشابات الأكثر معاناة، بينما سجّلت النساء الأكبر سنًا أدنى المستويات. أما بين الرجال، فتقاربت نسب اليأس بين الفئتين الشابة والمتوسطة، مع بقاء النسبة الأدنى لدى كبار السن.

هذا التحول يعكس تغيرا جذريا في العلاقة بين العمر والحالة النفسية في الولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية.