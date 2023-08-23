كورونا في لبنان.. تزايد في الإصابات وأوضاع المستشفيات تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة، وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة.

وقال الأبيض بعد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن تزايد أعداد الإصابات أمر معتاد عليه في فصل الصيف، مشددا على ضرورة الوقاية وعلى أخذ اللقاح للحماية.