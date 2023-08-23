كورونا في لبنان.. تزايد في الإصابات وأوضاع المستشفيات تحت السيطرة
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة، وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة.
وقال الأبيض بعد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن تزايد أعداد الإصابات أمر معتاد عليه في فصل الصيف، مشددا على ضرورة الوقاية وعلى أخذ اللقاح للحماية.
وفيما يتعلق بأدوية السرطان والأمراض المستعصية، أعلن الأبيض أن هذا الملف خط أحمر بالنسبة للحكومة اللبنانية والدعم مستمر والتمويل موجود.
وأشار إلى أن هذا الموضوع سيكون محور اللقاء الذي سيجمع بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بغية الاستمرار في الآلية المتبعة لتأمين هذه الأدوية للشعب اللبناني.
ونفى الوزير اللبناني أنباء تفيد بأن نسبة 40% من الأدوية ليست موجودة، مؤكدا أن الدواء متوفر حاليا وغالبية الأدوية موجودة عبر منصة التتبع.