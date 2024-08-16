قالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الجمعة، إن الأزمة الإنسانية في السودان تؤدي إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة ما يزيد على 300 شخص.

وأضافت هاريس إنه "أُبْلِغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضًا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأوضحت: "نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يُبلغ عنه".

يُذكر أن الكوليرا مرض إسهال حاد يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا ترك دون علاج، بحسب "الصحة العالمية".

وتتفشى الكوليرا بسبب الفقر، حيث يصاب الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية.

وأكدت المنظمة، أن معظم المصابين بالكوليرا ليس لديهم أعراض خفيفة ويمكن علاجهم بنجاح بمحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، أما الحالات الشديدة تحتاج إلى علاج سريع بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

كما يعد توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسي وممارسات النظافة أمرًا بالغ الأهمية لمنع ومكافحة انتقال الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه.