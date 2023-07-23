اكتشاف مادة صلصالية تسرع التئام الجروح

عقب اجتيازها جميع الاختبارات السريرية بنجاح، أعلن علماء من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث في روسيا، عن مادة تعتمد على الصلصال لعلاج الجروح القيحية.

وكشفت الاختبارات أن الجروح القيحية المعالجة بهذه تسرع التئام الجروح بنسبة 30 % كما أنها تنظف الجروح بنسبة أسرع 20 %.

وتحتوي المادة على الـ "مونتموريلونيت" المعالج بالفضة، ووفق العلماء فإن هذه المادة الجديدة فعالة جدًّا، كونها تمتص السوائل الناتجة عن الجرح عنه بفاعلية عالية، إضافة إلى أن أيونات الفضة الموجودة فيها تمنع إصابة الجرح بعدوى.