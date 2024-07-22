يقول الأطباء، إن أعراض الحمل قد تتأثر بالتاريخ العائلي، الأمر الذي يتيح للأم توقع كيفية سير حملها وولادتها.

وفقًا لموقع "هيلث"، فيما يلي أبرز الأعراض، التي قد ترثها الأم الحامل عن والدتها:

غثيان الصباح

يعد الغثيان من الأعراض الشائعة في أثناء الحمل، وتشير الأبحاث العلمية أنه قد يكون وراثيًا في كثير من الأحيان.

الولادة المبكرة

نحو 10% من الولادات تحدث قبل الأسبوع 37 من الحمل، وإذا كان لديك تاريخ عائلي من الولادات المبكرة، فمن الراجح أن تكوني عرضة لذلك.

اكتئاب ما بعد الولادة

يحدث اكتئاب ما بعد الولادة في أثناء الحمل أو بعده، ويؤثر على نحو 20% من النساء، ويمكن أن يكون للتاريخ العائلي مع الاكتئاب دور في زيادة خطر الإصابة بهذا الاضطراب المزعج.

أخبار ذات علاقة ما خطورة استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل؟

تسمم الحمل

تتميز هذه الحالة الخطيرة بارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تكون وراثية، ويجب مراقبة الحوامل اللاتي يعانين من هذه الحالة بعناية.

سكري الحمل

نحو 9% من النساء الحوامل يعانين من سكري الحمل، ويمكن أن يكون التاريخ العائلي لداء السكري من النوع 2، عاملًا مؤثرًا في زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

الإجهاض

بعض الأدلة تشير إلى أن خطر الإجهاض يمكن أن يكون وراثيًا بنسبة تصل إلى 29%. يمكن أن يرتفع الخطر بسبب عوامل مثل عمر المرأة الحامل وتاريخ الإجهاض في العائلة.