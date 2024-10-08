أضرار كارثية.. نجما "يوتيوب" يوثقان تأثير الأطعمة المعالجة على الصحة (صور)

تناول نجمان من نجوم اللياقة البدنية على يوتيوب، ويل تينيسون وكريس هيريا، كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة لمدة 24 و48 ساعة، موثقيْن تأثيرها على صحتهما.

واستهلك تينيسون 16000 سعرة حرارية خلال 50 ساعة، بينما تناول هيريا 4000 سعرة في 24 ساعة، وكلاهما أبلغ عن آثار سلبية شديدة على مستويات الطاقة والحالة النفسية.

وفي تجربة فريدة، قرر ويل تينيسون، 30 عامًا، من كندا، وكريس هيريا، 32 عامًا، من فلوريدا، استكشاف تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استمر تينيسون بتناول هذه الأطعمة لمدة 50 ساعة، متضمنة وجبات سريعة ومشروبات غازية، في حين اكتفى هيريا بتجربة استمرت 24 ساعة.

وعلى الرغم من استهلاك تينيسون 8000 سعرة حرارية يوميًا، وهو ثلاثة أضعاف ما يحتاجه الجسم، فإنه شعر بالجوع المستمر والاشمئزاز، ولاحظ تدهورًا في مستويات الطاقة وزيادة الوزن، وظهور حب الشباب على وجهه.

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من جانبه، أبلغ هيريا عن تأثيرات مماثلة، مشيرًا إلى شعور بالكسل وانخفاض في الأداء الرياضي.

وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة، التي تشمل الحلويات والمشروبات الغازية والوجبات الجاهزة، تشكل الآن جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي العالمي.

وربطت دراسات عدة هذه الأطعمة بأمراض مثل السمنة والسكري والسرطان، إلا أن العلماء يحذرون من أن التركيز المفرط على هذه الأطعمة قد يكون "تبسيطيًا" وفق تعبيرهم.