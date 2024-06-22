اكتشاف عامل وراثي يبشر بعلاجات جديدة للسمنة

اكتشف باحثون عاملاً وراثياً جديداً يسهم في الإصابة بالسمنة، بين الأفراد الذين يفتقرون إلى فصيلة دم معينة؛ ما فتح باب الأمل بشأن التوصل لعلاجات جديدة محتملة.

ووجد الباحثون، بقيادة جامعة إكستر في المملكة المتحدة، أن المتغير الجيني الذي يعطل جين SMIM1 يرتبط بزيادة وزن الجسم بسبب انخفاض استهلاك الطاقة أثناء الراحة.

وبحسب التقرير، فإن الجين SMIM1، الذي تم تحديده للمرة الأولى قبل عقد من الزمن أثناء البحث عن بروتين فصيلة الدم Vel، غائب في حوالي واحد من كل 5000 فرد، مما يجعلهم سلبيين لهذه الفصيلة.

ووفق التقرير، فقد ثبت الآن أن هذه المجموعة الفرعية لديها استعداد متزايد للسمنة، مما أثار تكهنات بشأن علاجات جديدة محتملة.

ويستكشف الباحثون ما إذا كانت الأدوية الموجودة، مثل تلك المستخدمة لعلاج خلل وظيفة الغدة الدرقية، يمكنها إدارة السمنة بشكل فعال لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى نسختين من SMIM1.