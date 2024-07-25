يعد الحليب مصدرًا غنيًّا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى البروتينات التي تعزز نمو العضلات وإصلاحها. لكن ما هو الوقت الأمثل لشربه؟

بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يؤكد خبراء في الصحة أن شرب الحليب في الصباح يمكن أن يمنحك دفعة طاقة بفضل محتواه من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون؛ مما يساعد على التحكم في الشهية طوال اليوم. كما يوفر العناصر الغذائية الأساسية لدعم صحتك منذ الصباح.

أما شرب الحليب في المساء، فيمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم بفضل محتواه من التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز النوم.

ويساعد الكالسيوم في الحليب أيضًا في تحويل التربتوفان إلى السيروتونين، الذي يعمل كمهدِّئ.

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وزيادة على ذلك، يمكن أن يساعد الحليب في شفاء العضلات بعد ممارسة الرياضة خلال اليوم.

ووفقًا لأخصائيي التغذية، فإن توقيت شرب الحليب يعتمد على روتينك الشخصي وأهدافك الصحية. فالصباح قد يكون مناسبًا للطاقة والشبع، بينما الليل قد يكون أفضل لتحسين النوم وتعافي العضلات من التعب".

يذكر أن الحليب قد يسبب مشاكل هضمية لبعض الأفراد، سواء في الصباح أو الليل؛ لذا يُنصح بالاستماع إلى جسمك وتحديد ما يناسبك شخصيًّا.