"السترة المُثقّلة" تجتاح "تيك توك".. هل تساعد على خسارة الوزن فعلا؟

تشهد السترات المُثقّلة رواجًا متزايدًا بفضل صانعي المحتوى في مجالي اللياقة والصحة على منصّات مثل تيك توك وإنستغرام، الذين يروّجون لها كوسيلة بسيطة لكنها فعّالة لتعزيز المشي اليومي.

ومن سترات بوزن 5 كيلو تُباع عبر المتاجر، إلى إصدارات أنيقة بوزن 10 كيلو من علامات فاخرة بسعر قد يصل إلى 375 دولارًا، الفكرة الأساسية واحدة: إضافة وزن إلى تمارين المشي أو الركض قد تسهم في تحسين القدرة على التحمل وزيادة اللياقة.

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لكن، ماذا يقول العلم؟

تشير إحدى الدراسات التي يُستشهد بها كثيرًا إلى أن المشاركين الذين ارتدوا سترات تساوي 11% من وزن أجسامهم لمدة 8 ساعات يوميًا على مدار 3 أسابيع، فقدوا في المتوسط نحو 1.5 كيلوغرام. ومع ذلك، أظهرت دراسة أخرى، استخدمت سترات لفترة أطول (10 ساعات يوميًا)، عدم وجود تأثير واضح في فقدان الوزن، رغم أن العديد من المشاركين اشتكوا من آلام في الظهر.

كما يدّعي البعض أن السترات المُثقّلة تعزز كثافة العظام، خصوصًا لكبار السن. لكن أغلب الدراسات التي يُستشهد بها لا تشمل المشي، والدراسات القليلة التي فعلت ذلك لم تجد فرقًا كبيرًا في صحة العظام بين من ارتدوا السترات ومن لم يرتدوها.

في النهاية، يقول الخبراء إن كنت تهدف إلى بناء القوة أو فقدان الوزن، فلا تتخلَّ عن تمارين المقاومة التقليدية. أما إذا أردت إضافة سترة مُثقّلة إلى مشيك اليومي كوسيلة تحفيزية إضافية، فلا بأس، ولكن استمع إلى جسدك وتجنّب التحميل الزائد على الظهر والمفاصل.