تعد السمنة في مرحلة الطفولة مشكلة صحية متزايدة، إذ يصاب بها 20% من الأطفال حول العالم.

وبينما تلعب العوامل البيئية دوراً مهماً في بروز هذه الظاهرة، تشير دراسة جديدة إلى أن وزن الأم قبل وأثناء الحمل قد يؤثر أيضاً.

وفقاً لموقع "كليفلاند" الأمريكي المهتم بالصحة، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم يعانين من زيادة مفرطة في الوزن أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 50%.

كما تبين أن كل زيادة قدرها 90 غراماً في وزن الأم قبل الحمل ترتبط بزيادة خطر السمنة لدى الأطفال بنسبة 4.5%.

ويقول الأطباء "غالباً ما يكون تصور الأمهات الحوامل حول زيادة الوزن الموصى بها غير دقيق، ومن المهم أن تعرف الأمهات اللواتي يعانين زيادة الوزن أو السمنة في بداية الحمل الإرشادات المناسبة لعدم تخطي الزيادة الطبيعية".

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وتقضي التوصيات التقليدية بزيادة الوزن من 11 إلى 16 كيلو للنساء ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل (مؤشر كتلة الجسم من 18.5 إلى 24.9). أما للنساء ذوات الوزن أقل أو أكثر، فالتوصيات تختلف.

وترتبط السمنة وزيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل بمضاعفات مثل سكري الحمل وتسمم الحمل، ما قد يزيد من خطر إصابة الطفل بأمراض أخرى.

ويوصي الدكتور تشابا، إذا كنت تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، بمحاولة إنقاص الوزن وتعديل عاداتك الغذائية.

وقد تساعد التمارين الرياضية أثناء الحمل في منع زيادة الوزن المفرطة وارتفاع ضغط الدم، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج تدريبي جديد.