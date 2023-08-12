تحذيرات من متحور جديد لفيروس "كورونا" ينتشر سريعاً حول العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد إصابات كورونا التي رصدت على مستوى العالم، ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر واحد، وذلك ناتج عن متحور جديد ينتشر بسرعة شديدة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، صدر يوم الجمعة، أن أكثر من 17% من الإصابات التي رصدت مؤخرًا، تعود إلى المتحور"إي جي 5".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها حذرت منذ ذلك الحين من أن الوباء لا يزال ينتشر ويتحول؛ مما يتسبب في حدوث طفرات عرضية في حالات العدوى، والاستشفاء، والوفيات.