تساقط الشعر.. متى عليك زيارة الطبيب؟

يعد تساقط الشعر جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة، ويعاني العديد من الرجال والنساء من انحسار خط الشعر أو الصلع مع تقدمهم في السن.

ويقول الخبراء، في حال أصبح تساقط الشعر أكثر بروزًا، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية أوسع تحتاج إلى استشارة طبيب متخصص.

وتؤكد طبيبة جلدية لموقع "ميرور" إن فقدان حوالي 100 شعرة يوميًا يعد أمرا طبيعيًا. ومع ذلك، إذا لاحظ المريض تساقطًا كبيرًا أو أكثر من المعتاد، فقد يشير ذلك إلى وجود اضطراب داخلي أو عدم توازن.

ويمكن أن يكون لتساقط الشعر عند النساء مجموعة من الأسباب، بما في ذلك التوتر، والوراثة، والتغيرات الهرمونية، وبعض الحالات الطبية مثل قصور الغدة الدرقية.

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ويمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية المرتبطة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أو انقطاع الطمث إلى تساقط الشعر.

ونصحت الطبيبة، بضرورة عدم التردد في زيارة الطبيب إذا كنتِ قلقا بشأن تساقط شعرك، إذ سيتمكن من تحديد السبب واقتراح العلاج المناسب، من خلال إجراء فحوصات أو خزعة لفروة الرأس.

ويعتمد العلاج الذي يصفه الطبيب على نوع تساقط الشعر وأسبابه؛ فإذا كان السبب مشكلة طبية أو خللا هرمونيا أو نقصا غذائيا، فإن معالجة هذه المشكلة قد تساعد على وقف التساقط خلال فترة قصيرة.

وطرحت الدكتورة بعض النصائح للعناية بفروة الرأس وصحة الشعر:

تنظيف فروة الرأس وترطيبها واستخدام قناع أسبوعي

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

تجفيف الشعر بلطف

استخدام فرشاة شعر مناسبة

تجنب سحب الشعر بقوة أو ربطه للخلف