3 عادات يومية لتعزيز ذاكرتك وصحتك الإدراكية

كشف طبيب الأعصاب الدكتور بايبينغ تشنغ، المعروف على "تيك توك" باسم الدكتور بينغ، عن ثلاث ممارسات يومية بسيطة يمكن أن تحسن الذاكرة وتعزز الصحة الإدراكية، خصوصًا مع التقدم في السن.

وأوضح الدكتور تشنغ، في فيديو على "تيك توك"، أن أول هذه العادات هي "تعليم ما تتعلمه"، أي مشاركة المعلومات أو المهارات الجديدة مع الآخرين.

وأكد أن شرح المعلومة شفهيًا أو كتابيًا يعزز الروابط الدماغية ويجعل الذاكرة أكثر ديمومة، مستندًا إلى ما يُعرف بـ"تأثير النموذج الأولي".

أما العادة الثانية، فهي استخدام حواس متعددة أثناء التعلم، وبيّن الدكتور بينغ أن ربط المعلومات بالسمع، الكتابة، الحركة أو الصور يزيد من قوة التذكر، مستشهداً بـ"تقنية قصر الذاكرة" التي تعتمد على ربط المعلومات بأماكن مألوفة لاسترجاعها لاحقًا بسهولة.

أما العادة الثالثة، فهي مراجعة المعلومات على فترات زمنية أطول بدلًا من حفظها دفعة واحدة. وأوضح أن ما يعرف بـ"التكرار المكاني" يعزز الذاكرة طويلة المدى، حيث يتم مراجعة المفاهيم بعد بضعة أيام، ثم بعد أسبوع، ثم بعد شهر.

وأشار الدكتور بينغ إلى أن دمج هذه العادات في الروتين اليومي يمكن أن يحسن الأداء الذهني ويجعل التعلم أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل.