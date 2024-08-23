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هل تناول الأناناس أثناء الحمل "آمن"؟ | إرم نيوز

صحة

هل تناول الأناناس أثناء الحمل "آمن"؟

هل تناول الأناناس أثناء الحمل "آمن"؟
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
23 أغسطس 2024، 10:33 ص

يشعر العديد من الآباء والأمهات بالقلق حول ما هو آمن لتناوله أثناء الحمل. رغم أن الأناناس يُعد من الفواكه الآمنة، إلا أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة التي تشير إلى أنه قد يسبب الإجهاض أو المخاض المبكر.

ولكن وفقًا للدكتورة نيها ديسباندي، طبيبة أمراض النساء والتوليد، فإن هذه المعتقدات غير مدعومة بالأدلة العلمية.

وبحسب موقع "Parents"، تؤكد الدكتورة ديسباندي أن الأناناس آمن عند تناوله باعتدال، ولا يوجد دليل قوي على أن هذه الفاكهة تسبب تقلصات أو مخاضًا مبكرًا.

الأسطورة ربما نشأت من وجود إنزيم البروميلين في الأناناس، والذي يوجد بشكل رئيس في ساق ولب الفاكهة، وهي أجزاء لا يتم تناولها عادة.

الأناناس غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، مما يجعله إضافة مغذية لنظام الحامل الغذائي.

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ويساعد الأناناس في مكافحة الالتهابات، وتخفيف الإمساك، وتوفير المعادن الضرورية، مثل الحديد، والمغنيسيوم.

ورغم فوائده، يجب على النساء الحوامل تناول الأناناس باعتدال، خاصةً إذا كنّ عرضة لسكر الحمل، أو يعانين حرقة المعدة، حيث إن الأناناس يحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن يكون حمضيًا.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الأناناس أو اللاتكس تجنب تناوله لتفادي أي ردود فعل تحسسية.

الحمل

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