شهد عدد المعمرين في العالم زيادة كبيرة، من 151,000 في عام 2000 إلى 573,000 في عام 2021، ما يشير إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع.

وفقًا لتقرير نشره موقع "The Conversation"، يعتبر المعمرون نموذجًا للشيخوخة الناجحة، إذ يعانون أمراضاً مزمنة أقل، ويحافظون على استقلالهم حتى سن متقدمة.

وأظهرت الأبحاث أن العوامل القابلة للتعديل تشكل أكثر من 60% من الشيخوخة الناجحة، وقد حددت دراسة حديثة أربع عادات صحية رئيسة مرتبطة بالعمر الطويل:

نظام غذائي متنوع وقليل الملح

يتبع المعمرون نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على كميات محدودة من الملح، ما يقلل من المخاطر الصحية.

استخدام أقل للأدوية

يعاني المعمرون من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، ويتناولون أدوية أقل مقارنة بغيرهم، ما يعكس صحة أفضل.

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النوم الجيد

يرتبط النوم الجيد بزيادة الصحة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، يُوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات في الليل.

البيئة المعيشية

يعيش أكثر من 75% من المعمرين في المناطق الريفية، ما قد يرتبط بتأثير الطبيعة على الصحة والرفاهية.

وعوامل أخرى مثل عدم التدخين، والنشاط البدني، والحفاظ على الروابط الاجتماعية تلعب أيضًا دورًا هامًا في طول العمر، وتبني هذه العادات الصحية يعزز من فرص تحقيق حياة طويلة وصحية.