إجراء جديد يغيّر قواعد فحص سرطان عنق الرحم

ذكرت منصة "ياهو نيوز" أن شركة "Teal Health" أطلقت جهازاً منزلياً جديداً لفحص سرطان عنق الرحم يدعى (Teal Wand) يتيح للنساء بين 25 و65 عاماً إجراء الاختبار من المنزل دون الحاجة لاستخدام الأدوات التقليدية غير المريحة مثل المنظار الطبي (speculum).

وقالت المنصة إن الخطوة تهدف إلى تقليل الحواجز التي تمنع العديد من النساء من إجراء هذا الفحص الضروري.

وبحسب "ياهو"، فإن أكثر من 30% من النساء في الولايات المتحدة لا يخضعن للفحوصات المنتظمة، رغم أن الكشف المبكر يمكن أن يخفّض وفيات سرطان عنق الرحم بنسبة تصل إلى 80%، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويجرى الفحص المنزلي من خلال حجز استشارة طبية افتراضية، ثم استلام جهاز جمع العينة بالبريد، وإعادة إرسالها لتحليلها في مختبر معتمد.

وتُعرض النتائج عبر بوابة إلكترونية، مع إمكانية التحدث إلى طبيب في حال الحاجة إلى متابعة.

وقالت كارا إيغان، المديرة التنفيذية للشركة، إن الهدف من الاختبار المنزلي هو تجاوز أبرز العوائق التي تمنع النساء من إجراء الفحص، مثل ضيق الوقت والخوف من الفحص التقليدي، مؤكدة أن "سرطان عنق الرحم قابل للوقاية بنسبة 100% إذا كشف مبكراً".

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بدوره، قال الدكتور غيل فايس من جامعة نورث وسترن إن الجهاز أثبت دقة بنسبة 96% في الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) المرتبط بسرطان عنق الرحم، واصفاً الأداة بأنها "خيار مريح وفعّال لمن لا يملكن وصولاً سهلاً للرعاية الصحية".

ورغم الحماس الطبي للاكتشاف، نبّهت د. كارين تانغ إلى أن الاختبار المنزلي لا يجب أن يحل محل الفحص السريري الكامل، الذي يشمل جوانب أخرى من الصحة النسائية.