حميات التخسيس القاسية على مواقع التواصل.. توجه يثير قلق خبراء التغذية

تحوّل مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فئران تجارب للأنظمة الغذائية التخسيسية الأكثر شعبية حاليًا، مثل الصيام المتقطع أو حمية التفاح، بهدف خسارة الوزن، وهو اتجاه محفوف بالمخاطر، بحسب متخصصين.

ونشرت امرأة في مقطع فيديو على تيك توك "تستيقظون وتمتنعون عن تناول الطعام، وعند الغداء تستطيعون تناول ما تشاؤون"، وهي تتناول اللحوم الباردة والبطاطا والسندويشات بعد فترة من الصيام.

وتوصي مؤثرة فرنسية بالتقنية نفسها، مع تناول كبسولة "قاطعة للشهية"، وأفادت بأنها خسرت ثلاثة كيلوغرامات في ثلاثة أيام عن طريق تناول التفاح فقط.

وذكر بيار عزام، خبير التغذية الفرنسي، أنّ هذه الأنظمة الغذائية قاسية وترمي إلى لفت الانتباه، وأن الخوارزميات تعزز هذا النظام الضار، إذ تشتت مستخدمي الإنترنت "بين حمية وأخرى".

ويشير إلى أن "الشباب الذين يريدون إنقاص أوزانهم، يجدون أنفسهم عالقين في معضلة المعلومات المتناقضة".