علاج جديد للزهايمر عن طريق "الحاجز الدموي الدماغي"

توصل بحث طبي جديد إلى إمكانية معالجة الزهايمر عن طريق فتح الحاجز الدموي الدماغي أثناء إعطاء الدواء للمريض، باستخدام ترددات الموجات فوق الصوتية ذات التركيز العالي مع فقاعات غاز صغيرة لفتح الحاجز دون تدميره، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن باحثين من معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة وست فرجينيا، قرروا اللجوء لهذه التجربة لأن معظم الدواء الذي يُعطى لمرضى الزهايمر لا يصل لكامل الدماغ لاصطدامه بالحاجز الدموي الدماغي، والذي تتمثل وظيفته في حماية الدماغ من السموم والالتهابات.

وأشار البحث أن "آلية العلاج تتمثل في حقن المرضى بفقاعات صغيرة من غاز البيرفلوروكربون. يتراوح حجم الفقاعات من 1.1 إلى 3.3 ميكرون، ثم يتم تركيز نبضات الموجات فوق الصوتية منخفضة التردد على منطقة الدماغ المراد علاجها".