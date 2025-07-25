من برد الأسنان إلى الأربطة المطاطية.. صيحات "تيك توك" تُقلق الأطباء

بات تطبيق "تيك توك" منصةً شائعة لتداول النصائح المتعلقة بالجمال والصحة، إلا أن بعض الصيحات المنتشرة عليه تُثير قلق المختصين، خاصة في مجال طب الأسنان.

وحذّر الدكتور غوبيندر لاليا، طبيب الأسنان في تشيشاير، من خطورة بعض التوجهات المنتشرة على التطبيق، مؤكدًا أنها قد تُعرض صحة الأسنان للخطر، وتؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها.

وأشار لاليا، 31 عامًا والذي يعمل في هذا المجال منذ العام 2017، إلى أن أكثر من نصف أفراد جيل "زد" يعتمدون على "تيك توك" للحصول على نصائح صحية، مما يعزز من انتشار ممارسات خاطئة وغير آمنة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، عدّد الطبيب 6 من أبرز الصيحات المقلقة، أبرزها:

ابتسامة مبرد الأظافر

تشهد هذه الصيحة قيام البعض ببرد أسنانهم باستخدام مبرد الأظافر أو ورق الصنفرة بهدف تغيير شكلها.

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ويؤكد لاليا أن هذه الممارسة تُتلف مينا الأسنان بشكل دائم، مما يؤدي إلى حساسية مفرطة وتسوس، وقد يصل الأمر إلى سقوط الأسنان. وينصح بالتوجه إلى مختص لإعادة تشكيل الأسنان بشكل آمن.

قشور الأسنان الزائفة

يلجأ البعض إلى لصق قشور تجميلية رخيصة بأنفسهم للحصول على ابتسامة "هوليوودية"، غير مدركين أن هذه المواد غير الطبية قد تُسبب التهابات وتلفًا في الأسنان.

ويوضح لاليا أن القشور التجميلية يجب أن تُصنع وتُركب بواسطة طبيب أسنان مختص، وبمواد آمنة ومعتمدة.

استخدام الأربطة المطاطية لإغلاق الفجوات

تروج بعض الفيديوهات لفكرة استخدام أربطة مطاطية لسحب الأسنان وتقريبها بهدف إغلاق الفجوات.

إلا أن هذه الطريقة قد تُلحق أضرارًا جسيمة باللثة وجذور الأسنان وحتى عظم الفك، فضلًا عن خطر ابتلاع الرباط المطاطي. وينصح الأطباء باللجوء إلى التقويم الشفاف كحل آمن وفعال.

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علاجات منزلية لتسوس الأسنان

انتشرت منتجات مثل معجون الأسنان القابل للمضغ والمُدّعى أنه يعالج التسوس ويُعيد بناء مينا الأسنان. لكن بحسب الدكتور لاليا، لا يمكن لمينا الأسنان أن ينمو مجددًا بعد تلفه.

وقد تساهم هذه المنتجات في الحماية المؤقتة، لكنها لا تُغني عن العلاج الطبي الصحيح مثل الحشوات.

ويختتم الدكتور لاليا تحذيراته بالتأكيد على أن الحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة يتطلب رعاية مستمرة ومتابعة منتظمة لدى طبيب الأسنان، وليس الاعتماد على حلول مؤقتة وخطيرة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.