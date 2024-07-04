إسرائيل تسجل إصابة نادرة بـ"أميبا آكلة الدماغ" لشاب عشريني

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن شابًا نقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بالتهاب الدماغ الناجم عن أميبا نادرة.

وخلص تحقيق الوزارة إلى أن الرجل البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يتمتع بصحة جيدة، ربما يكون قد اتصل بالكائن الحي في شاطئ على بحيرة طبريا.

وتعيش الأميبا المعروفة باسم Naegleria fowleri في التربة والمياه العذبة الدافئة، مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يطلق عليها عادةً اسم "الأميبا آكلة الدماغ" لأنها يمكن أن تسبب عدوى في الدماغ عندما تصل المياه التي تحتوي عليها إلى الأنف.

ورغم أن الإصابة بهذا المرض نادرة للغاية، إذ تم تشخيص نحو 400 حالة فقط على الصعيد العالمي، إلا أنها غالبًا ما تكون قاتلة.

وتشمل الأعراض غالبًا الصداع والحمى والغثيان والقيء وتيبس الرقبة وأعراض عصبية مثل الارتباك والنوبات والهلوسة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أرسلت وزارة الصحة مفتشين للصحة البيئية لفحص مياه الشاطئ.