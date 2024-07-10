3 عادات شائعة قد تؤثر سلبًا على دماغك‎

كشفت عالمة أعصاب تمتلك صفحة على "تيك توك" باسم "إيم أون ذا برين" عن 3 عادات شائعة تسبب الفوضى في الدماغ، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على أدمغتنا. سواء أكانت متعلقة بالطعام الذي نتناوله أو الأشياء التي نقرأها أو نشاهدها.

أما أولى تلك العادات السيئة فهي فتح الهاتف بمجرد الاستيقاظ، لأن المحتوى الذي تستهلكه خلال هذا الوقت سيكون له تأثير أكبر على عقليتك، ويؤثر على هرمون "الدوبامين" لدينا لبقية اليوم، لذا نستمر في التحقق من هواتفنا، وتوافق روزي ديفيدسون مستشارة النوم على ما قالته إيم، موضحة أن "أدمغتنا تكون أكثر استرخاءً وقابلية للتأثر عندما نستيقظ، لذا فإن استهلاك محتوى الهاتف فور الاستيقاظ يمكن أن يؤثر بقوة على حالتنا المزاجية وعقليتنا طوال اليوم".

لذا تنصح الخبيرة بأخذ بضع لحظات للتنفس وتحديد النوايا قبل الوصول إلى هاتفك، ويفضل شحنه على الجانب الآخر من غرفة النوم، أو خارج غرفة النوم، فهذا يضع حاجزًا إضافيًا في مكانه.

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أما ثاني العادات السيئة فهو الحديث السلبي عن النفس الذي قد يكون له تأثير أكبر مما تدركه، لاسيما أن الأفكار المتكررة قد تعزز الآراء المشوهة عن نفسك أو حتى تزيد من سوء الحالات مثل الاكتئاب أو القلق والتي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وتدهور صحة الدماغ.

وتوضح إيم: "ما تقوله لنفسك مهم، وكلما كررته زاد ارتباطه في دماغك، لذا أقترح أن نحظى كل صباح بفرصة لإعادة ضبط أنفسنا، وأن نكون لطفاء مع أنفسنا، لنشعر بالاستقرار، ونتأمل شعورنا بالهدف".

أما ثالث العادات السيئة فله علاقة بطعام الفطور، تقول إيم: "من خلال تجربتي، فإن الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة، والدهون المتحولة، ضارة بشكل خاص بصحة الدماغ عند تناولها على الفطور، لذا عندما تبدأ يومك بمثل هذه الأطعمة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض حاد، وهذا التقلب يجعل من الصعب التركيز، والتفكير بوضوح".

وتضيف: "أُوصي دائمًا ببدء يومك بأطعمة غنية بالدهون الصحية، والبروتين، والكربوهيدرات المعقدة. بالنسبة للإفطار، تعد خيارات مثل الأفوكادو على خبز الحبوب الكاملة، أو الزبادي اليوناني مع المكسرات والتوت، أو العصير مع السبانخ والموز وزبدة اللوز خيارات ممتازة، لأنها توفر الطاقة المستدامة، والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف المخ".

وفي بقية النهار تنصح إيم بتناول الأطعمة الغنية بأحماض "أوميغا 3" مثل سمك السلمون، وبذور الكتان، والجوز، لأنها معروفة بدعم صحة الدماغ، وتساعدها في ذلك الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل: التوت الأزرق، والسبانخ، والبروكلي.