نصائح لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك 6 عادات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، مشيرة إلى أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وبحسب موقع "nbr"، فقد وجدت دراسة جديدة، أن الأشخاص الذين يحافظون على مجموعة واسعة من العادات الصحية، من النوم الجيد إلى النشاط البدني إلى الروابط الاجتماعية القوية، هم أقل عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب.

ووجدوا أن انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب موجود حتى بين الأشخاص الذين لديهم متغيرات وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

وتشير مجموعة من الأدلة بشكل متزايد إلى أهمية العادات والسلوكيات للمساعدة في الحفاظ على الصحة العقلية قوية. ومنها:

النوم الجيد

ويتصدر النوم الجيد والراحة أعلى القائمة، في المتوسط النوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة، يقلل من خطر الاكتئاب بنحو 22٪.

ولكن الأبحاث تظهر أن النوم يلعب دورًا رئيسًا في الحفاظ على قوة أجهزتنا المناعية، من خلال تمكيننا من تعزيز الذكريات؛ ما يساعدنا على تذكر ما تعلمناه خلال اليوم.

التمرين

كذلك هناك مجموعة قوية من الأدلة التي تربط النشاط البدني بتحسن الحالة المزاجية، ووجدت دراسة سابقة أن النشاط البدني كان أكثر فاعلية من الأدوية في الحد من أعراض الاكتئاب.

التغذية الجيدة

من جهة أخرى، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين حافظوا على نمط صحي من الأكل كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، حيث تظهر دراسات متعددة أن اتباع نهج نباتي مليء بالخضراوات والتوت والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون بما في ذلك الفول والدهون الصحية، مثل: المكسرات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

عدم التدخين

هناك الكثير من الأدلة على أن التدخين ليس عادة صحية، وهناك برامج لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الأدوية والعلاج والتطبيقات الخالية من التدخين.

الحد من مشاهدة الأجهزة الذكية

في الوقت الذي تؤدي فيه الأعراف الثقافية وجاذبية التكنولوجيا إلى قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات، هناك أدلة متزايدة على أن هذا يمكن أن يضر بصحتنا الجسدية والعقلية.

تنمية الصداقات والعلاقات الاجتماعية

قضاء الوقت مع الأشخاص الذين نحبهم، خاصة عندما ننخرط في الأنشطة التي نحبها، يساعد في تحسين مزاجنا. ووجدت دراسة جديدة أخرى، نُشرت في مجلة Nature Medicine، بناءً على دراسات استقصائية لأشخاص في 16 دولة، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر والذين لديهم هوايات يبلغون عن رضا أعلى عن الحياة واكتئاب أقل.