هل المعكرونة "غير صحية" أو أنك تتناولها بشكل خاطئ؟
لطالما كانت المعكرونة عنصرًا أساسيًّا على مائدة العشاء في جميع أنحاء العالم، يعشقها الكبار والصغار بسبب مذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها. ومع ذلك، فقد أثارت انتقادات أيضًا، حيث تم وصفها في كثير من الأحيان بأنها كربوهيدرات سيئة يجب تجنبها.
لكن هل المعكرونة سيئة حقًا كما تبدو، أو هناك اختلافات طفيفة في تركيبتها الغذائية وتقنيات طبخها التي نفتقدها؟
عرّض خبراء في مجال التغذية بعض الحجج التي قد تساعدنا على تحديد السبب الحقيقي وراء سمعة المعكرونة السيئة، بحسب ما أورده موقع "تايمز أو انديا".
صحية أم ضارة؟
لأن المعكرونة مرتبطة بالكربوهيدرات، فإن الكثيرين يربطونها بمشاعر الذنب والندم. لكن وبحسب خبراء التغذية فإن المعكرونة مقبولة في النظام الغذائي الصحي والمتوازن.
وقد يساعد استهلاك المعكرونة المعتدل في تنظيم تناول الدهون والسكر، بعيدًا عن المساهمة في زيادة الوزن.
تركيبة المعكرونة الغذائية
يعد فهم التركيبة الغذائية للمعكرونة أمرًا ضروريًّا لاتخاذ خيارات غذائية مستنيرة، وتقدم المعكرونة التقليدية المصنوعة من الدقيق الأبيض مزيجًا من الكربوهيدرات والبروتين. ومع ذلك، يقدم السوق الآن عددًا كبيرًا من البدائل، بدءًا من القمح الكامل وحتى معكرونة الحمص والعدس، ولكل منها خصائصها الغذائية الخاصة.
وفي حين أن عوامل مثل المذاق والملمس تؤثر على الاختيار، فإن إدراك الخيارات يسمح بمزيد من المرونة الغذائية والتخصيص.
طرق طهي المعكرونة الصحية
يجمع الخبراء في علم التغذية على أن مفتاح الاستمتاع بالمعكرونة مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن يكمن في التحكم في الكمية وطريقة التحضير.
ومن خلال الالتزام بأحجام التقديم الموصى بها ودمجها مع الخضراوات الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون، يمكن تحويل أطباق المعكرونة إلى وجبات مغذية خصوصًا للأطفال.
ويضمن تحقيق التوازن بين النكهات والقوام تجربة طعام مرضية دون المساس بالأهداف الصحية.