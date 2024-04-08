هل المعكرونة "غير صحية" أو أنك تتناولها بشكل خاطئ؟

لطالما كانت المعكرونة عنصرًا أساسيًّا على مائدة العشاء في جميع أنحاء العالم، يعشقها الكبار والصغار بسبب مذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها. ومع ذلك، فقد أثارت انتقادات أيضًا، حيث تم وصفها في كثير من الأحيان بأنها كربوهيدرات سيئة يجب تجنبها.

لكن هل المعكرونة سيئة حقًا كما تبدو، أو هناك اختلافات طفيفة في تركيبتها الغذائية وتقنيات طبخها التي نفتقدها؟

عرّض خبراء في مجال التغذية بعض الحجج التي قد تساعدنا على تحديد السبب الحقيقي وراء سمعة المعكرونة السيئة، بحسب ما أورده موقع "تايمز أو انديا".