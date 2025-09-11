لماذا تزداد رغبتنا في الحلويات بعد العشاء؟

الرغبة في تناول الحلويات بعد العشاء شائعة، ولا تعكس دائمًا ضعف الإرادة؛ إذ تتداخل عوامل بيولوجية ونفسية وبيئية لإثارة هذه الرغبة، وفهمها يساعد على الاستمتاع بالحلويات بطريقة صحية دون إفراط.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي بعض أسباب الرغبة الشديدة في الحلوى بعد العشاء:

الحرمان الصارم من السكر

تقييد السكر بشكل مفرط قد يجعل الدماغ يفسر ذلك كخسارة؛ ما يزيد الرغبة في الحلويات؛ بينما يساعد اتباع نهج معتدل في تناول السكر على تقليل هذه الرغبة.

التعرض لإعلانات الطعام ووسائل التواصل

الصور والألوان والروائح تحفّز نظام المكافأة في الدماغ؛ ما يزيد الرغبة حتى دون شعور بالجوع؛ والحد من التعرض يقلل الانجراف نحو الحلويات.

تفعيل نظام المكافأة في الدماغ

السكر يحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، لكن تأثيره مؤقت؛ وإدراك ذلك يساعد على اتخاذ قرارات واعية بشأن الحلويات.

عدم توازن نسبة السكر في الدم

الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة تؤدي إلى تقلبات السكر، مسبّبة الرغبة في الحلويات؛ وتناول وجبات متوازنة بالبروتين والألياف والدهون الصحية يحافظ على استقرار مستويات السكر.

الرغبة في تنويع النكهات بعد الوجبة

الشبع الحسي يجعل الجسم يبحث عن طعم مختلف بعد وجبة كاملة، مثل الحلو؛ ودمج نكهات متنوعة في الوجبة قد يقلل الحاجة إلى الحلويات.

ذروة الرغبة ليلاً

الساعة الداخلية للجسم تجعل الرغبة في الأطعمة الحلوة والنشوية أعلى في المساء؛ والتعرّف على هذا النمط يساعد على التخطيط لوجبات خفيفة صحية.

وبحسب الخبراء في مجال الصحة فإن الانغماس في الحلويات من حين لآخر مقبول، لكن يمكن الاستمتاع بها بذكاء عبر خيارات منخفضة السكر مثل الفاكهة الطازجة، الشوكولاتة الداكنة، مشروبات التوت بالكاكاو، أو الزبادي المجمد.

ويساعد فهم سبب الرغبة في الحلويات بعد العشاء على الاستمتاع بها بطريقة صحية دون الإفراط أو الشعور بالحرمان.





