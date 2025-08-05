5 أمور يجب أن تعرفها قبل شراء المكملات الغذائية

من مساحيق الكولاجين إلى حلوى تعزيز المناعة، باتت المكملات الغذائية منتشرة في كل مكان، وتعدنا بنوم أفضل، وبشرة صحية، وتركيز ذهني، أو حتى إطالة العمر، وغالبًا ما تُسوّق كحلول سريعة لمشكلات الصحة اليومية.

وصحيح أن لبعض المكملات دورًا فعليًّا في ظروف معينة وفقًا لـ"ساينس أليرت"، إلا أن استخدامها يكتنفه الكثير من المفاهيم المغلوطة، وأسعارها قد تكون مبالغًا فيها، والمقلق أكثر أن كثيرين لا يدركون المخاطر المحتملة أو الخدع التسويقية وراء عبواتها الجذابة.

وفيما يأتي خمسة أشياء يجب أن يعرفها الأشخاص قبل شراء المكملات الغذائية.

ابدأ بالطعام، وليس المكملات الغذائية

إذا كان بإمكانك الحصول على عنصر غذائي من نظامك الغذائي، فهذا هو الخيار الأفضل دائمًا تقريبًا.

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وتُعرّف وكالة معايير الغذاء البريطانية المكمل الغذائي بأنه منتج "يهدف إلى تصحيح نقص التغذية، أو الحفاظ على تناول كافٍ من عناصر غذائية معينة، أو دعم وظائف فسيولوجية محددة".

بعبارة أخرى، المكملات الغذائية موجودة لدعم نظامك الغذائي، وليس لتحل محل الأطعمة الحقيقية.

مع ذلك، هناك حالات تتطلب مكملات غذائية. على سبيل المثال، يُنصح بتناول حمض الفوليك قبل الحمل وأثناءه لتقليل خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي.

ويُنصح بتناول فيتامين د خلال أشهر الشتاء عندما تكون أشعة الشمس محدودة. وقد يحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا إلى فيتامين ب12، لأنه يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية.

قد لا تدرك أنك تتناول كمية كبيرة جدًّا

تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية أسهل بكثير من الإفراط في تناولها مع الطعام. وعلى المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية كالغثيان أو الإسهال.

أما الإفراط في تناولها على المدى الطويل فقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

يتناول الكثير من الناس المكملات الغذائية لسنوات دون معرفة مدى حاجتهم إليها أو الكمية الزائدة. وتُخزَّن الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، مثل أ، د، هـ، وك، في الجسم بدلاً من إفرازها.

لا تثق بنصائح وسائل التواصل الاجتماعي

اقضِ بضع دقائق على الإنترنت، وسترى على الأرجح مكملات غذائية تُروّج لها على أنها "معززة للمناعة" أو "طبيعية" أو "مُزيلة للسموم". قد تبدو هذه الكلمات مُقنعة، لكن ليس لها تعريف علمي. إنها مصطلحات تسويقية.

وتؤكد هيئة معايير الغذاء أن المكملات الغذائية "ليست منتجات طبية" و"لا تأثيرَ دوائيًّا أو مناعيًّا أو أيضيًّا لها". إلا أن العديد من الادعاءات على الإنترنت تشير إلى عكس ذلك. هذا النوع من التسويق، الذي يُطلق عليه أحيانًا "الترويج لفوائد صحية"، يوحي بأن للمكملات الغذائية قوىً لا تمتلكها.

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صناعة المكملات تعتمد على المبيعات أكثر من العلم

تبلغ قيمة سوق المكملات الغذائية العالمية أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني. وكما هي الحال في أي صناعة رئيسة، فإن هدفها هو النمو والربح. وهذا يؤثر في كيفية تطوير المنتجات وتسويقها.

بعض المكملات ليست آمنة للجميع

إن توفر المكمل الغذائي دون وصفة طبية لا يعني أنه آمن. حتى المنتجات التي تحمل علامة "طبيعية" قد تتفاعل مع الأدوية أو تسبب ضررًا.