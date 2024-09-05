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صحة

5 أطعمة غنية بحمض "الفوليك" أثناء الحمل.. ما هي؟

5 أطعمة غنية بحمض "الفوليك" أثناء الحمل.. ما هي؟
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
05 سبتمبر 2024، 6:41 ص

حمض الفوليك (فيتامين ب 9) يؤدي دورًا حاسمًا في حماية صحة الجنين في أثناء الحمل، حيث يساعد على منع تشوهات الأنبوب العصبي لدى الأجنة.

وتوصي الدراسات بتناول النساء كمية كافية من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل؛ ما قد يسهم في منع نحو 80% من حالات التشوهات. 

وينصح بتناول مكملات تحتوي على 600 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًّا إلى جانب نظام غذائي متوازن.

وبحسب موقع Parents، إليك قائمة بأهم الأطعمة الغنية بحمض الفوليك:

السبانخ

كوب واحد من السبانخ النيئة يحتوي على 58 ميكروغراما من حمض الفوليك، وهذا الخضار الغني بالفيتامينات يساعد على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

البيض

يوفر البيض نحو 22 ميكروغراما من حمض الفوليك. يُنصح بتناول البيض المدعم بأحماض أوميجا 3 لدعم نمو دماغ الجنين.

الشمام

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كوب من الشمام المقطع يحتوي على 34 ميكروغراما من حمض الفوليك، وهو فاكهة غنية بفيتامينات (أ) و (ج).

الهليون

كوب من الهليون المسلوق يحتوي على 84 ميكروغراما من حمض الفوليك. هذا النوع من الخضراوات منخفض السعرات وغني بالألياف والبوتاسيوم.

العدس المطبوخ

نصف كوب من العدس يوفر 180 ميكروغراما من حمض الفوليك، بالإضافة إلى البروتين والألياف.

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