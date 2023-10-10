كنديون يلجؤون للعلاج في المكسيك.. والسبب!

ويُعد مرض لايم أكثر شيوعاً في شمال أمريكا وأوروبا، خاصة في المناطق البرية والمناطق العشبية.

ويتضمن البروتوكول التقليدي لعلاج مرض لايم في كندا اختبارات أولية للعدوى، تتبعها دورة من المضادات الحيوية تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، أكد التقرير أن بعض المرضى يسعون للعلاج في المكسيك، بعد فشل البروتوكول الكندي في إظهار نتائج سلبية للمرض.

ومع استمرار بروتوكول النظام الطبي الكندي على نفس النهج تجاه المرض، ازدادت أعداد الحالات، إذ تم الإبلاغ عن 17 ألفاً و80 حالة، منذ عام 2009، وحتى 2022.

أما الأعراض فتشمل الحمى والصداع والتعب والطفح الجلدي، وإذا تُرك المرض دون علاج، فمن الممكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي.

ووفقا للتقرير، فإن اعتماد البروتوكول الكندي على العلاج بالمضادات الحيوية أدى إلى إصابة بعض المرضى بأعراض مزمنة بعد العلاج؛ وذلك بسبب استجابة جهاز المناعة للجسم مسبباً التهاباً مزمناً حتى بعد اختفاء العدوى.

ولتفادي تلك الأعراض المزمنة، لجأ الكنديون إلى مراكز في المكسيك تقدم علاجات بديلة لمرض اللايم.

ومع ذلك، فإن تلك العلاجات غالباً ما تكون باهظة الثمن وغير فعالة.

وأكد التقرير أن ذلك الوضع أثار تساؤلات حول مدى كفاية النظام الطبي الكندي، إضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن السياحة الطبية، إذ إن تزايد أعداد المواطنين الكنديين الذين يسعون للحصول على علاج للمرض في المكسيك يعكس عدم الثقة في قدرة النظام الطبي الكندي على تشخيص المرض وعلاجه بشكل مناسب.

ولفت التقرير إلى أن ذلك الوضع يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين طرق التشخيص وبروتوكولات العلاج الموحدة في كندا، إضافة إلى توفير دعم أفضل للمرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة، إذ لا يزال مرض "لايم" مشكلة طبية معقدة وصعبة بحاجة إلى العلاج بشكل شامل داخل نظام الرعاية الصحية الكندي.

المصدر: موقع قناة "CBC News" الكندية