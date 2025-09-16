"القلب الثاني".. 5 تمارين للحفاظ على عضلات الساق

يشير خبراء صحة إلى أهمية الاهتمام بعضلات الساق التي تسمى غالبًا بـ"القلب الثاني"، نظرا لدورها الحيوي كمضخات طبيعية تعيد الدم الوريدي من الساقين إلى القلب، متغلبة على قوة الجاذبية.

وتزداد فعالية هذه العملية بحركة العضلات أثناء المشي أو ممارسة التمارين الرياضية، حيث تنقبض هذه العضلات وتضغط الدم في أسفل الساقين لدفعه صعودا نحو القلب، ما يجعل الحفاظ على صحتها وحركتها أمرا أساسيا ليس فقط للقوة، بل أيضًا لضمان تدفق الدم بشكل سليم، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

ويشير خبراء الصحة واللياقة البدنية إلى أن تمارين عضلات الساق يمكن ممارستها بسهولة في أي مكان، وتساهم في تقوية العضلات الكبيرة وتحسين المرونة والتحمل.

ومن أبرز هذه التمارين:

1. رفع الساق أثناء الوقوف:

يعد هذا التمرين من أسهل التمارين التي يمكن ممارستها في أي مكان، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء السفر.

ويتضمن الوقوف بشكل مستقيم بمسافة مساوية لعرض الوركين، ثم رفع الكعبين عن الأرض بالضغط على مقدمة القدمين، وتثبيتها لفترة قصيرة قبل العودة ببطء إلى وضع البداية. ويمكن لمن يرغب زيادة صعوبة التمرين باستخدام الدمبل أو وزن الجسم.

2. المشي على رؤوس الأصابع:

الوقوف على أطراف أصابع القدم والمشي لمسافة طويلة، سواء برفع اليدين أو حمل أوزان، يعد طريقة فعالة لتقوية عضلات الساق، وزيادة القدرة على التحمل، وتحسين ثبات الكاحل، إضافة إلى تعزيز التنسيق العضلي أثناء الحركة.

3. رفع الساق أثناء الجلوس:

يتم هذا التمرين بالجلوس على سطح مستو مع ثني الركبتين بزاوية 90 درجة، ووضع أوزان على الفخذين لخلق مقاومة، ثم رفع الكعبين عن الأرض بمساعدة القدمين، التوقف لحظة ثم العودة إلى وضع الراحة.

4. رفع الساق على منصة أو درجة:

يتطلب هذا التمرين الوقوف على درجة أو منصة بحيث يكون مشط القدمين على الحافة والكعبان متدلّيان، ثم رفع القدمين على أطراف الأصابع، ونقل الوزن إلى قدم واحدة مع ترك الكعب الآخر ينخفض تحت مستوى الدرجة. ويساعد هذا التمرين على تقوية العضلات والأوتار وزيادة المرونة.

5. الحفاظ على الركبتين مستقيمتين:

يتم على حصيرة، حيث ينحني الشخص على وركيه مع إبقاء الركبتين مستقيمتين، ثم رفع القدمين على مشط القدمين ورفع الكعبين لأعلى قدر ممكن، مع الحفاظ على الوضعية قبل العودة ببطء إلى الأرض.

وتؤكد الدراسات أن ممارسة هذه التمارين بانتظام لا تساهم فقط في تعزيز قوة عضلات الساق، بل تلعب دورا مهما في تحسين تدفق الدم، ودعم اللياقة البدنية العامة، والمحافظة على صحة القلب والدورة الدموية.