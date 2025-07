هل تتقدم في العمر بشكل صحي؟ هذا الاختبار سيجيبك

معظمنا يأمل أن يتقدم في العمر وهو يشعر بالقوة، والوضوح الذهني، والارتباط الاجتماعي. لكن هل تساعدنا عاداتنا الحالية في الوصول إلى ذلك؟ اختبار جديد من الجامعة المفتوحة وجمعية Age UK، ضمن تحدي Take Five to Age Well، يساعد الأفراد على تقييم أسلوب حياتهم واتخاذ خطوات بسيطة وفعّالة نحو الشيخوخة الصحية.

يعتمد هذا البرنامج، بحسب موقع "ساينس آلرت" على خمسة مجالات أساسية تُعرف باسم ركائز الشيخوخة الصحية الخمس، وهي تدعم الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي على المدى الطويل:

هل تتبع نظاما غذائيا صحيا؟

اتباع نظام مثل النظام المتوسطي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف والأمراض المزمنة. مع التقدم في العمر، يصبح من الضروري تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه والعناصر الغذائية الأساسية لتفادي سوء التغذية والحفاظ على العضلات والعظام.

هل تشرب كمية كافية من الماء؟

الترطيب الكافي يعزز الطاقة والمزاج ووظائف الدماغ. وتقليل المشروبات السكرية يقلل من مخاطر الزيادة في الوزن وتدهور القدرات الذهنية.

هل تتحرك بشكل منتظم؟

النشاط البدني اليومي، حتى ولو كان بسيطا مثل المشي، يقوي القلب والعقل، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام، خاصةً عند دمجه مع التغذية الجيدة.

هل تحافظ على الروابط الاجتماعية؟

العلاقات الاجتماعية تقلل من الشعور بالوحدة، والتي ترتبط بالاكتئاب وتراجع القدرات العقلية. فالروابط القوية تعزز من الصحة النفسية على المدى الطويل.

هل تتحدى عقلك؟

الأنشطة العقلية مثل التعلم، القراءة، حل الألغاز، أو تعلم مهارات جديدة تحافظ على صحة الدماغ وقد تؤخر ظهور الخرف.

وبحسب الخبراء، فإن اختبار Take Five to Age Well لا يقيّمك فقط، بل يقدم نصائح مخصصة وتشجيعا مستمرا.

وفي النهاية، يقول الخبراء إن الشيخوخة الصحية لا تعني المثالية أو التنازل عن متع الحياة، بل بناء عادات مستدامة تدعم الاستقلالية والثقة وجودة الحياة.