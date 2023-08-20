ما الأسباب وراء الشعور بخدر اليدين والقدمين؟

كشف أخصائية في طب الأعصاب أن شعور الشخص بخدر اليدين والقدمين قد يكون قبل كل شيء مرتبطًا بوجود مشكلات في العمود الفقري.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن أخصائية طب الأعصاب زاميرا بيكمورزايفا، قولها إن "الأشخاص الذين يشعرون بخدر اليدين والقدمين عليهم البحث عن أصل المشكلة في العمود الفقري العنقي، والجزي العلوي من الصدر".

وأوضحت أن "خدر القدمين قد يكون مرتبطًا بمشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني، وغالبًا ما تشير هذه الحالات، إلى وجود فتق بين الفقرات".

ولفتت الأخصائية إلى أن خدر الأطراف قد يكون ناتجًا عن تكون بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي.

وأضافت: "هناك سبب آخر شائع لخدر الأطراف العلوية، وهو متلازمة النفق الرسغي، فعندما يحدث انضغاط العصب على مستوى مفاصل الرسغ، لا يوجد سوى 3 منها - شعاعي وزندي ومتوسط، وكل واحد منها مسؤول عن أعصاب أصابع معينة، واستنادًا إلى أي أصابع تزعج أكثر، يمكن تحديد العصب المصاب".

وبينت بيكمورزايفا أن بعض الأشخاص يشعرون بحرقة وخدر في اليدين والقدمين، وغالبًا ما يكون بسبب معاناة من داء السكري، والإفراط في تناول الكحول.

يضاف إلى ذلك تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، ومضادات التجلط، وخلال فترة العلاج الكيميائي".