ما نأكله يؤثر على دماغنا.. مكمل غذائي شائع يقلل العدوانية

أكدت دراسة جديدة أن مكملات الأحماض الدهنية "أوميغا 3 " المعروفة بكبوسلات زيت السمك، يمكن أن تقلل من عدوانية الأفراد بنسبة 28%.

ويقول الباحثون، إن هذه النتائج لم تأت من العدم، إذ تم ربط أوميغا 3 سابقًا بالوقاية من مرض انفصام الشخصية، في حين يُعتقد أن العدوان والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيًّا من نقص التغذية. وهذا يعني أن ما نأكله يمكن أن يؤثر على كيمياء دماغنا.

واعتمد الباحثون من جامعة بنسلفانيا على دراسات سابقة أصغر حول تأثيرات مكملات أوميغا 3 على عدوانية الأفراد. حيث نظروا افي 29 تجربة عشوائية محكومة شملت نحو 4000 مشارك.

وفي جميع التجارب، تم العثور على تأثير متواضع ولكن ملحوظ على المدى القصير للأحماض الدهنية، بما يعادل انخفاضا بنسبة 28% في العدوانية عبر متغيرات مختلفة متعددة، بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي وطول العلاج وجرعته.

ويعتقد الباحثون أن الطريقة التي تقلل بها أوميغا 3 الالتهابات وتحافظ على استمرار عمليات الدماغ الحيوية قد يساعد في تنظيم العدوانية. أضف إلى ذلك الدراسات التي تظهر أن الأدوية المشتقة من زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل صحة القلب.

ويوضح الباحثون: "أوميغا 3 ليست رصاصة سحرية ستحل مشكلة العنف في المجتمع بشكل كامل، ولكن بناءً على هذه النتائج، نعتقد أن هذا المكمل قادر على حل بعض المشاكل حتى الآن".