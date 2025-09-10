logo
"غارسينيا كامبوجيا".. فاكهة تدعم فقدان الوزن بشكل صحي

تعبيريةالمصدر: iStock
شجعت الصيدلانية ماري كارمن باديلا الراغبين في إنقاص الوزن على تجربة مكمل طبيعي يُعرف باسم "غارسينيا كامبوجيا"، وهو فاكهة شرقية استخدمت تقليديًا لدعم فقدان الوزن، بفضل احتوائها على حمض الهيدروكسي سيتريك (HCA).

ووفقًا لباديلا، فإن هذا المكمل يمتلك تأثيرين رئيسين: الأول يُساعد على الشعور بالشبع، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، والثاني يؤثر في آلية تكوين الدهون، بحيث يمنع تحويل السكريات إلى رواسب دهنية. كما أشارت إلى أنه قد يُساعد في تسريع حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك.

ونصحت الصيدلانية، في منشور لها على "تيك توك"، بضرورة استشارة اختصاصي رعاية صحية قبل البدء بأي نظام غذائي أو مكمل غذائي، موضحة أن فقدان الوزن الصحي يتطلب نظامًا غذائيًا مصممًا خصيصًا لاحتياجات الفرد وأهدافه، وليس الاعتماد على "حبة سحرية".

وحذّر خبراء الصحة في شركة هولاند آند باريت من بعض الآثار الجانبية، مشيرين إلى أن الاستخدام المفرط قد يرتبط بمخاطر على الكبد، مؤكدين ضرورة الامتناع من تناول غارسينيا في حال وجود مشكلات كبدية.

ويشير خبراء التغذية إلى أن الجرعات المستخدمة في الدراسات تتراوح بين 900 و3000 ملغ من حمض HCA يوميًا، فيما المكملات التجارية تحتوي عادةً على 300 إلى 1600 ملغ يوميًا.

وعلى الرغم من فوائدها المحتملة، شددت باديلا على أن النجاح في فقدان الوزن يعتمد على الالتزام بنظام غذائي متوازن وجهد مستمر، مؤكدة أن المكمل قد يكون مساعدًا ولكنه ليس بديلًا عن أسلوب حياة صحي.

