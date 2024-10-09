7 فوائد صحية للمشمش.. وأكثر

يتميز المشمش بنكهة حلوة ممزوجة بلمسة حموضة خفيفة، وهو فاكهة صيفية لذيذة تنتمي لعائلة الفواكه ذات النواة. ولكن إلى جانب طعمه اللذيذ، يحتوي المشمش على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا غذائيًا مميزًا.

وتقول خبيرة التغذية بيث سيروني: "المشمش مليء بمضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، كما يحتوي على عناصر غذائية تعزز صحة العين والجلد والأمعاء".

وبحسب خبيرة التغذية بيث سيروني، إليك سبع فوائد صحية للمشمش:

الوقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي المشمش على مضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين، واللوتين، والفيتامينات التي تحمي الجسم من تأثيرات الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العين

فيتامين أ وبيتا كاروتين يدعمان صحة العين، إذ يساعدان في تقليل مخاطر إعتام العدسة والعمى الليلي وأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

دعم صحة الجهاز الهضمي

المشمش غني بالألياف التي تحسن من عملية الهضم وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.

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الحفاظ على صحة البشرة

الفيتامينات A و C تساعد على تجديد خلايا الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرًا شابًا ويحميها من التجاعيد.

تعزيز صحة القلب

بفضل محتواه من البوتاسيوم، يساعد المشمش في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، إلى جانب تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

الترطيب واستعادة الطاقة

يحتوي المشمش على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، ما يجعله مثاليًا لتعويض السوائل واستعادة التوازن الكهربائي في الجسم بعد ممارسة الرياضة.

دعم صحة الكبد

تشير بعض الدراسات إلى أن المشمش قد يساعد في حماية الكبد من التلف، خصوصًا عند تناوله بانتظام.

ويمكنك تناول المشمش طازجًا أو مجففًا، وإضافته إلى السلطات، الحلويات، أو حتى دمجه مع اللحوم.