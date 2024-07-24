توفر الحواجب نافذة على الصحة العامة، وتتنبأ بحالات صحية لا تتوقعها في جسمك، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي نقلت عن طبيبة التجميل سارة جينكينز، عدداً من التوضيحات عن حالات صحية قد يكشفها شكل الحواجب.

الصدفية

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن "الصدفية تسبب بقعاً متقشرة من الجلد، تظهر عادة على المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان.

وقالت جينكينز، "سيصبح الجلد حول حاجبيك في هذه الحالة خشنا، ويثير الحكة والقشور، ما قد يتسبب في توقف نمو الشعر".

اضطرابات الميكروبيوم

يمكن أن يؤدي عدم توازن ميكروبيوم البشرة إلى أمراض جلدية مثل التهاب الجلد، وتلك الأمراض يمكن أن تؤثر في الحواجب، ما يسبب تقشرها أو ترققها.

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نقص التغذية

قد يشير ترقق الحاجب العام إلى عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الصحية، حسب طبيبة التجميل التي أضافت أن "نقص المغذيات يؤدي إلى ترقق الحواجب والشعر والأظافر والجلد"، بينما يمكن أن يؤدي تناول اللوز وبذور اليقطين الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات إلى تعزيز نمو الحاجب بشكل أكثر صحة.

قصور الغدة الدرقية

أوضحت جينكينز، أن "ترقق الحواجب، خاصة تجاه الأطراف، يمكن أن يشير إلى حالة هرمونية تعرف باسم قصور الغدة الدرقية"، ونوّهت إلى أنه "عادة ما يكون تساقط شعر الحاجب من الأعراض البطيئة للحالة، ويمكن أيضا أن تترك الجلد حول الحاجبين جافا ومتقشرا".

الثعلبة

بحسب جينكينز، فإنه "إذا لاحظت وجود بقع صغيرة في حواجبك نتيجة تساقط الشعر، فمن الممكن أن تكون مصابا بالثعلبة، ويحدث ذلك عندما تهاجم الخلايا عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، ما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر".

الأرق

وفقا لطبيبة التجميل جينكينز، يمكن أن يؤثر الأرق سلبا على الحواجب، فقد تؤدي قلة النوم إلى تعطيل دورة الإصلاح الطبيعية للجسم، ما يؤثر في نمو الشعر.