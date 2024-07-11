4 أعراض تدل على الإصابة باضطراب تشوه الجسم

اضطراب تشوه الجسم هو حالة عقلية يقضي فيها الشخص وقتًا طويلًا في القلق بشأن عيوب غير ملحوظة في مظهره، ويصيب الأشخاص في أي عمر، لكنه أكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب، ويؤثر في كل من الرجال والنساء.

ولا تعني الإصابة باضطراب تشوه الجسم الغرور أو الهوس بالنفس، بل يمكن أن يكون مزعجًا وخطيرًا إذ قد يؤثر في حياة الشخص بما في ذلك عمله وعلاقاته الاجتماعية، وقد يؤدي إلى الاكتئاب وإيذاء النفس وحتى التفكير في الانتحار.

وقد يكون اضطراب تشوه الجسم مرتبطًا بخلل كيميائي في المخ أو تجربة مؤلمة في الماضي، وله جذور وراثية، بحسب رأي خبراء الصحة.

وفقاً صحيفة "ميرور البريطانية، فيما يلي 4 علامات "واضحة" تشير إلى إصابتك بهذا الاضطراب:

القلق المستمر بشأن منطقة معينة من الجسم (خاصة الوجه)

مقارنة المظهر بمظهر الآخرين على نحو متواصل

النظر في المرأة بكثرة أو تجنبها نهائيًا

بذل جهد كبير لإخفاء العيوب مثل قضاء وقت طويل في تسريح الشعر أو وضع المكياج.

وإذا كنت تعتقد أن ابنك المراهق يعاني اضطراب تشوه الجسم، فيجب متابعة حالته مع الطبيب، إذ يستلزم الأمر علاجا سلوكيا معرفيا، أو أدوية مضادة للاكتئاب.