احذروا منها.. أبرز أعراض السرطان التي تداهم النساء

يشدد الأطباء على أن وعي المرأة بجسمها والانتباه إلى التغيرات الصحية البسيطة قد يُنقذ حياتها، خصوصًا أن السرطان لا يقتصر على عمر محدد، بل قد يُصيب النساء في مختلف المراحل العمرية.

ورغم أن بعض الأعراض قد تبدو عادية أو تُنسب لمشكلات يومية، فإن استمرارها يُشكل إنذارًا يستدعي الفحص الطبي.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز الأعراض التي تستوجب الانتباه:

تغيرات الجلد والفم

شامات جديدة أو متغيرة الشكل واللون قد تُنذر بسرطان الجلد، كما أن القروح أو البقع البيضاء والحمراء في الفم، خاصة لدى المدخنين، قد تدل على سرطان الفم.

نزيف أو إفرازات غير طبيعية

النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث، أو بين الدورات الشهرية، أو بعد العلاقة الزوجية، يعدّ من العلامات المبكرة لسرطان الرحم أو عنق الرحم. كذلك، قد تُشير الإفرازات غير المعتادة إلى مشكلات في عنق الرحم، ما يجعل الفحوصات النسائية الدورية ضرورية.

انتفاخ أو ألم في البطن

يُعرف سرطان المبيض بـ"المرض الصامت"، إذ إن أعراضه مثل الانتفاخ المستمر، وألم الحوض، والشعور بالشبع السريع غالبًا ما يُستهان بها، واستمرار هذه العلامات يستدعي استشارة طبية عاجلة.

تغيرات الثدي

ظهور كتل أو تورم أو تغير في شكل الجلد أو إفرازات غير طبيعية من الحلمة قد تكون مؤشرات لسرطان الثدي، ويجب عدم تجاهلها مهما كان العمر.

فقدان الوزن غير المبرر والتعب المزمن

النقص السريع في الوزن دون سبب، أو الشعور المستمر بالإرهاق، قد يدل على سرطانات مثل الدم، القولون، أو البنكرياس.

إن الانتباه لهذه العلامات، مع إجراء الفحوصات الدورية ومراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين، يمثل خطوة أساسية للكشف المبكر وزيادة فرص العلاج والشفاء.