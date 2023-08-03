اخصائية أمراض الشعر تكشف أهمية تغيير "الشامبو" دوريا

"الشامبو مخصص للنظافة الشخصية. ولا حاجة لاعتباره أكثر من ذلك"، هذا ما كشفت عنه أخصائية الأمراض الجلدية وأمراض الشعر البروفيسورة يوليا غالياموفا.

وفي لقاء مع Pravda.Ru، لفتت غالياموفا إلى أن منتجي الشامبو يقدمون منتجاتهم على أنها للعناية بالشعر. إلا ان غسل الشعر بالشامبو ليس سوى إجراء صحي للتخلص من دهون فروة الرأس الزائدة.

ودعت غالياموفا إلى اختيار الشامبو المناسب وفقا لنوع وخصائص الشعر؛ إن كان زيتي أو جاف وغيره.

وشددت الأخصائية على ضرورة تغيير الشامبو بصورة دورية، معللة ذلك بأن زهم الفروة (مادة تفرزها فروة الرأس) يمكن أن يتغير ما يجعل من الشامبو المستخدم غير ملائم للشعر.