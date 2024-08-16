رغم سمعتها كونها حلوى غير صحية، فإنّ "الآيس كريم" تمتلك فوائد غذائية قد تفاجئك.

تقول أخصائية التغذية شيلي بولز، إن "الآيس كريم المصنوعة من الألبان يمكن أن توفر حوالي 12% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، وتحتوي أيضًا على 6 غرامات من البروتين لكل حصة، وهي كمية مماثلة لتلك الموجودة في بيضة مسلوقة".

كما توضح أخصائية التغذية، ستيفاني فانت زيلفدن، أن "الآيس كريم يمكن أن تكون خيارًا جيدًا لمرضى السكري، بفضل احتوائها على الدهون والبروتين اللذين يساعدان في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم، مقارنةً بالحلوى منخفضة الدهون".

ولتحسين القيمة الغذائية للآيس كريم، يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام صانعات الآيس كريم التقليدية أو أدوات مثل Ninja Creami؛ ما يتيح لك التحكم في السكر والمكونات.

أخبار ذات علاقة الآيس كريم "الصحي".. حقائق غذائية عليك معرفتها

كما أنّ إضافة الفواكه والمكسرات وبذور الشيا أو بذور القنب يمكن أن تعزز محتوى الألياف والبروتين في الآيس كريم.

وبالرغم من المخاوف بشأن نظافة آلات الآيس كريم الناعمة، فإن غالبية الآلات تعمل بشكل جيد من الناحية الميكروبيولوجية، وفقًا لعالم الأغذية برايان كووك لي.

ولتجنب المخاطر الصحية، يُفضل استخدام آلات صنع الآيس كريم في المنزل أو اختيار وصفات لا تتطلب التقليب.