يمكن أن يظهر بأعراض مختلفة لدى كبار السن مقارنة بالشباب؛ ما يجعل تشخيصه أكثر صعوبة. قد لا يعاني كبار السن من الحزن كعرض رئيس، بل قد يشعرون بالخدر أو قلة الاهتمام بالأنشطة، كما أن التحدث عن مشاعرهم قد يكون صعبًا عليهم.

وبحسب موقع NIH, فيما يلي أعراض الاكتئاب الشائعة لدى كبار السن:

القلق المستمر

مشاعر اليأس أو الذنب أو انعدام القيمة

فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة

صعوبة التركيز أو التذكر

مشاكل في النوم مثل الأرق أو النوم المفرط

تغييرات في الشهية والوزن

أفكار حول الموت أو الانتحار

يمكن للعائلة والأصدقاء تقديم الدعم بتشجيع الشخص على طلب العلاج الطبي والالتزام بخطة العلاج.

والمشاركة في الأنشطة التي يحبها الشخص والتواصل معه يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين حالته.

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ويعرف بأن الاكتئاب قابل للعلاج، حتى في الحالات الشديدة، ويشمل العلاج:

العلاج النفسي

مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والعلاج الشخصي (IPT)، والذي يساعد في معالجة المشاعر والأفكار السلبية.

الأدوية

مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) التي قد توازن كيمياء الدماغ.

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)

يستخدم في الحالات التي لا تنجح فيها العلاجات الأخرى.

التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS)

ويستهدف هذا العلاج مناطق معينة من الدماغ لتحسين الحالة المزاجية.