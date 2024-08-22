ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ما يقرب من ثلثي أغذية الرضع والأطفال الصغار في متاجر السوبر ماركت الأمريكية تعتبر غير صحية، وفقًا لبحث جديد.

وقام باحثون من معهد جورج للصحة العالمية بتحليل 651 منتجًا غذائيًا من 10 سلاسل بقالة أمريكية خلال عام 2023، وقد قارن الباحثون المعلومات الغذائية لهذه المنتجات مع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وأظهرت نتائج البحث أن 60% من الأطعمة المقيّمة لم تلب المعايير الغذائية، وأن جميع المنتجات شملتها ادعاءات ترويجية محظورة، ونُشرت نتائج الدراسة يوم الأربعاء في مجلة "Nutrients" المحكّمة.

كما كشفت الدراسة أن 70% من المنتجات لم تستوفِ متطلبات البروتين، و 44% منها تجاوزت كمية السكر الموصى بها.

بالإضافة إلى ذلك، لم تلب ربع المنتجات متطلبات السعرات الحرارية، وحوالي 20% منها تجاوزت كمية الصوديوم الموصى بها.

على الرغم من أن الدراسة لم تكشف عن تفاصيل محددة حول المنتجات أو العلامات التجارية، إلا أنها أكدت زيادة بنسبة 900% في مبيعات أكياس غذاء الأطفال على مدى السنوات الـ13 الماضية. كما لفتت إلى أن أقل من 7% من الأكياس تفي بمتطلبات السكر الكلية الموصى بها.

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وفي تصريح لها، قالت إليزابيث دانفورد، إحدى مؤلفات الدراسة وزميلة أبحاث في معهد جورج، إن العديد من المنتجات تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.

وأضافت أن "مرحلة الطفولة المبكرة هي فترة نمو سريع وتشكيل عادات غذائية، ما قد يسهم في تطور الأمراض المزمنة لاحقًا في الحياة".

وأشارت إليزابيث دانفورد إلى أن الآباء الذين يفتقرون للوقت يختارون بشكل متزايد الأطعمة الجاهزة، غير مدركين أن العديد منها يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، ويعتقدون أنها أكثر صحة مما هي عليه في الواقع.

كما وجدت الدراسة أن المنتجات جميعها تقريبًا تحتوي على مكونات أو ادعاءات ترويجية تنتهك معايير منظمة الصحة العالمية. على سبيل المثال، 70% من المنتجات أظهرت أنها "غير معدلة وراثيًا" و59% منها قالت إنها "عضوية".

وأضافت ديزي كويل، المؤلفة المشاركة في الدراسة وزميلة باحثة في المعهد، إن "غياب التنظيم يفتح المجال أمام صناعة الأغذية لخداع الآباء، ليس فقط من خلال الادعاءات المضللة، بل أيضًا عبر الأسماء التي لا تعكس المكونات الحقيقية".