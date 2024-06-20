تلوث الهواء يقتل ألفَي طفل يوميًا

ترتبط حالات وفاة ألفي طفل على الأقل يوميًّا في مختلف دول العالم بمشكلات صحية تتعلق بـ"تلوث الهواء"، وفق تقرير صادر عن معهد التأثيرات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح تلوث الهواء، ثاني أكبر عامل في الوفيات المبكرة حول العالم بعد ارتفاع ضغط الدم. إذ أسهم في 12% من جميع الوفيات في عام 2021، أي نحو 8.1 مليون شخص.

ووفق تقرير المعهد الأمريكي، فإن الأطفال معرضون بشكل رئيس لتلوث الهواء، إذ أسهم في وفاة أكثر من 700 ألف طفل دون سن الخامسة.

ومعظم وفيات الأطفال في أفريقيا وآسيا، وترجع إلى الطهو داخل المنازل باستخدام أنواع الوقود القذر، مثل: الفحم أو الخشب أو الروث.

ويستنشق كل شخص في العالم يوميًّا مستويات غير صحية من الهواء الملوث، إذ إن 90% من الوفيات ارتبطت بالجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء، وتسمى PM2.5.

وتزيد هذه الجسيمات في خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل صحية أخرى.

ويعتمد أكثر من ملياري شخص في الطبخ على المواقد العادية أو على الطبخ فوق النيران المكشوفة داخل منازلهم، ما يؤدي إلى استنشاقهم الدخان الضار.