دجاج معدل وراثيا يبشر بمكافحة "إنفلونزا الطيور"

استجابة لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور المستمر الذي تسبب في خسائر كبيرة في أعداد الدواجن في جميع أنحاء العالم، قطع العلماء خطوات كبيرة في تطوير دجاج معدل وراثيًّا (جينيًّا) يمكنه مكافحة الوباء.

ويبشر هذا التقدم ليس فقط بحماية أعداد الدواجن ولكن أيضًا بمعالجة التأثيرات المترتبة على الأمن الغذائي، والصحة العامة، والاقتصادات الزراعية.

وقد كشفت الدراسات، بحسب تقرير نشره موقع The Cool Down، أن العلماء نجحوا في تفريخ دجاج مقاوم لإنفلونزا الطيور، وذلك بالاستفادة من تقنية تحرير الجينات CRISPR.

تحرير الجينوم

ومن خلال إدخال بديلين من الأحماض الأمينية في الدجاج، تمكن الباحثون من تعديل البروتين الذي يستضيف الفيروس.

وأظهرت النتائج الأولية أن تسعة من كل عشرة دجاجات معدلة جينيًّا بقيت خالية من العدوى؛ مما يشير إلى وجود استراتيجية فعالة محتملة ضد خطر إنفلونزا الطيور.

وبفضل التقدم في تكنولوجيا تحرير الجينوم، يمكن الآن إدخال نسخ مختلفة من نفس الجين، تمنح المقاومة والمرونة في مجموعات الدجاج؛ مما يوفر وسيلة واعدة لمكافحة مسببات الأمراض السائدة مثل إنفلونزا الطيور.