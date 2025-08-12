دون الحاجة لزيارة الطبيب.. اختبار بسيط لفحص رئتيك في المنزل

يوفر اختبار BOLT، أو اختبار مستوى الأكسجين في الجسم، وسيلة آمنة وسهلة لقياس كفاءة التنفس ومتابعة صحة الرئتين دون الحاجة لأجهزة طبية.

ويقوم الاختبار على قياس المدة التي يمكن خلالها حبس النفس بعد الزفير الطبيعي حتى الشعور بالرغبة الأولى في التنفس؛ ما يمنح مؤشراً دقيقاً على قدرة الجسم على تحمل ثاني أكسيد الكربون.

ويؤكد الدكتور سودهير كومار، من مستشفى CMC Vellore، أن هذا المؤشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة الجهاز التنفسي، حيث يساعد التنفس السليم على موازنة مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويخفف من أعراض مثل ضيق التنفس والقلق والتعب.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خطوات إجراء الاختبار:

الجلوس في وضع مريح والتنفس بهدوء لبضع دقائق

أخذ شهيق وزفير طبيعيين عبر الأنف

قرص الأنف والبدء في التوقيت بعد الزفير

حبس النفس حتى أول إحساس طبيعي بالرغبة في التنفس، ثم التوقف

تدوين الوقت بالثواني

تشير نتائج اختبار BOLT إلى أن المدة بين 20 و30 ثانية تعد طبيعية لدى معظم البالغين الأصحاء، فيما تعكس النتيجة التي تتجاوز 40 ثانية مستوى عالياً من كفاءة التنفس، وغالباً ما تُسجل لدى الرياضيين أو ممارسي تمارين التنفس.

أخبار ذات علاقة كيف تقلل الحساسية من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

أما النتيجة الأقل من 20 ثانية فقد تدل على ضعف في كفاءة التنفس أو اللياقة البدنية. ويوصي الأطباء بإجراء الاختبار أثناء الجلوس، وتكراره على مدى أسابيع لمتابعة أي تحسن أو تراجع في صحة الجهاز التنفسي.

وفقاً للخبراء، يعتبر اختبار BOLT، أداة عملية ومدعومة علمياً لمتابعة صحة الرئتين وتحسين كفاءة التنفس؛ ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والقدرة البدنية والعقلية.