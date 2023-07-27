إلى مرضى الصدفية.. احذروا نقص هذا الفيتامين

يتسبب نقص فيتامين "D" أو انخفاض مستوياته بنسبة كبيرة، بالصدفية، وفق بحث أمريكي يعد الأكبر على الإطلاق أجري على ما يقرب من 500 حالة.

وحسب النتائج التي توصل إليها طبيب الأمراض الجلدية في جامعة "براون"، إيونيونغ تشو وزملاؤه، ونشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أن "الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض الجلدي المزعج الذي يؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص في الولايات المتحدة قد يستفيدون من الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "D".