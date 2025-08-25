شرب الماء مع الوجبات.. متى يصبح ضاراً؟

الترطيب ضروري للصحة العامة، لكن توقيت، وكمية شرب الماء، يلعبان دورًا مهمًا في عملية الهضم. فالإفراط في شرب الماء مباشرة بعد الوجبات قد يقلل تركيز الإنزيمات الهضمية، ويبطّئ امتصاص العناصر الغذائية، ويسبب الانتفاخ أو الانزعاج.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى نقص صوديوم الدم نتيجة انخفاض مستويات الصوديوم في الجسم.

تعتمد المعدة على عصائرها الحمضية والإنزيمات لهضم الطعام بفاعلية، وشرب كميات كبيرة من الماء مع الوجبات قد يقلل من تركيز هذه العصائر، مما يبطّئ الهضم، ويُضعف امتصاص العناصر الغذائية.

وأظهرت دراسة، نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الإفراط في شرب الماء مع الطعام قد يؤثر على الشعور بالشبع، ويسبب عدم الراحة.

قد يسبب شرب الماء بكميات كبيرة بعد الوجبات أعراضًا مثل الانتفاخ والشعور بالثقل، وعسر الهضم الناتج عن بطء العملية الهضمية، إضافةً إلى الغثيان. كما قد يؤدي إلى التبول المتكرر، وفي حالات نادرة يمكن أن يظهر الصداع أو التعب نتيجة اختلال توازن السوائل، والأملاح.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي المخاطر الأساسية لشرب الماء الزائد:

تخفيف الإنزيمات الهضمية، مما يبطّئ الهضم.

انخفاض امتصاص العناصر الغذائية، خاصة الحديد، وفيتامين B12.

الانتفاخ وعدم الراحة، وزيادة الشعور بالثقل، وتقليل الشهية.

نقص صوديوم الدم (نادراً)، الذي قد يسبب الغثيان، والصداع، والارتباك.

ينصح بشرب الماء قبل 30 إلى 60 دقيقة من الوجبات، والاكتفاء برشفات صغيرة أثناء تناول الطعام.

كما يُفضل اختيار الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة، ودمج أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والحساء ضمن النظام الغذائي. كما يُنصح بتوزيع كمية الماء على مدار اليوم لضمان الترطيب المستمر دون الضغط على المعدة خلال الوجبات.